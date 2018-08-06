Лидер «Шалтая-Болтая» вышел из тюрьмы

Лидера хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева освободили из тюрьмы. Об этом сообщает RNS со ссылкой на помощника судьи Лефортовского районного суда столицы Елену Бычкову.

По словам Бычковой, Аникеева выпустили из-под стражи из зала суда 3 августа. Он должен был выйти из колонии в ноябре 2018 года, однако с июля 2017 года глава хакерской группировки просидел в СИЗО. Согласно новому закону, один день в следственном изоляторе засчитывается как два дня в колонии-поселении, поэтому Аникеев вышел на свободу раньше.

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Главу «Шалтая-Болтая» арестовали в октябре 2016 года. Группировку обвиняли в перехвате переписок и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных компаний и СМИ. Всю добытую информацию хакеры продавали в сети.

Аникеев полностью признал вину и заключил контракт со следствием. Его приговорили к двум годам колонии общего режима по статье за неправомерный доступ к компьютерной информации (Статья 272 УК). Еще двум участникам «Шалтая-Болтая» Александру Филинову и Константину Теплякову назначили наказание в виде трех лет колонии общего режима. Трое других членов группировки до сих пор находятся в розыске.

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