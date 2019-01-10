Хакер из «Шалтая-Болтая» рассказал о сотрудничестве с ФСБ

Освободившийся досрочно из тюрьмы хакер Константин Тепляков сообщил, что участники группировки «Шалтай-Болтай» сотрудничали с ФСБ. Его слова цитирует РБК.

Открытое сотрудничество началось с лета 2015 года, с тех пор киберпреступники постоянно получали специальные указания от сотрудников спецслужбы. «Это были словесные рекомендации», — уточнил Тепляков. Контакты с силовиками устанавливал руководитель объединения Владимир Аникеев.

По словам Теплякова, руководитель часто ездил в Санкт-Петербург и в Москву для уточнения некоторых вопросов, при это большинство участников «Шалтая-Болтая» постоянно скрывались за границей.

Хакер уверен, что проблемы с законом у участников группировки начались из-за конфликта внутри силовой структуры. Он назвал уголовное дело против «Шалтая-Болтая» результатом несогласованности между отделами ФСБ.

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Тепляков вышел из тюрьмы 9 января. Суд принял решение освободить его условно-досрочно. Согласно приговору, вынесенному в сентябре 2017 года, он и еще один участник группировки должны были провести в местах лишения свободы по три года.

Глава «Шалтая-Болтая» Владимир Аникеев был приговорен летом 2017 года к двум годам лишения свободы. Сообщалось, что он полностью признал вину и пошел на сделку со следствием. Он вышел из тюрьмы в августе 2018 года.

Группировка «Шалтай-Болтай» (также известная под именем «Анонимный интернационал») в течение нескольких лет взламывала аккаунты бизнесменов и чиновников. Полученная информация сливалась в сеть или продавалась.

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