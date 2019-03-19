Российские хакеры ФСБ в Чехии прикрывались продажей компьютеров

Группа российских хакеров в Чехии, работавшая на спецслужбы и раскрытая в 2018 году, прикрывалась продажей компьютеров. Об этом сообщило издание Respekt.

Его сотрудники провели собственное расследование на основе заявления Службы безопасности и информации (СБИ), занимающейся контрразведкой и борьбой с терроризмом, от декабря 2018 года. Журналисты выяснили, что шпионская сеть состояла как из граждан России, так и россиян, которые переехали в Чехию и уже получили гражданство страны.

Как сообщается, группа действовала в Праге под прикрытием двух частных компаний по продаже компьютеров и программного обеспечения. На самом деле сотрудники занимались кибератаками: на изъятых у них в офисах компьютерах были найдены специальные программы.

Автор расследования Ондржей Кундра рассказал «Радио Свобода», что группа действовала более двух лет, а хакеры подчинялась подразделению контрразведки ФСБ России. По его словам, сеть создавали специально разветвленной, а технику располагали в разных странах, чтобы атаки было сложнее предотвратить.

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К каким именно нападениям имели отношение раскрытые хакеры, журналистам выяснить не удалось. В то же время два года назад взломщикам удалось получить доступ к электронной почте сотрудников МИД Чехии, и в причастности к этой атаке подозревали именно Россию, отметил Кундра.

В декабре 2018-го стало известно, что Чехия раскрыла и ликвидировала разведывательную сеть одной из российских спецслужб. также сообщалось, что за последние пять лет СБИ пресекла действия десятков российских и китайских шпионов.

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