Россия опровергла незаконную сдачу посольских квартир

Информация чешских СМИ о том, что Россия незаконно наживается на квартирах для дипломатов в Праге — это инсинуации. Об этом на брифинге в четверг, 7 марта, заявила представитель российского МИД Мария Захарова. Трансляция велась на Facebook.

По ее словам, материал «базируется на неких местных источниках, которые искажают данные, передергивают факты».

Захарова пояснила, что в Праге расположены четыре жилые дома, находящиеся в распоряжении российской стороны, о статусе которых стороны ведут переговоры. При этом никаких претензий от Чехии по их использованию не было. В МИД добавили, что у Чехии также есть аналогичные объекты в Москве, и пригласили журналистов поизучать эту тему.

При этом очередные консультации по проблематике недвижимости прошли 4-5 марта в чешской столице, добавила представитель министерства. Она отметила, что остается загадкой, для чего нужно было «вбрасывать в таком ключе эти данные, искажать их».

О том, что посольство России в Праге сдает в аренду сотни квартир, которые предназначены для дипломатов, и может нарушать международные соглашения, сообщила ранее в марте чешская газета Deník N. Указывалось, что помещения сдаются в аренду без контракта, а оплата за них вносится наличными.

Отмечалось, что речь идет о квартирах в домах, которые формально принадлежат Чехии. Управляет ими российское посольство на основании договора, заключенного более 30 лет назад — еще до падения коммунистического строя.

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