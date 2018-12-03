Чехия отчиталась о российском вмешательстве

Чешская Служба безопасности информации (BIS) заявила о нападении российских хакеров на чешские ведомства и рассказала о влиянии Москвы на общество страны. Соответствующая информация содержится в отчете организации за 2017 год.

В докладе отмечается, что главные угрозы кибербезопасности государственных структур страны исходят от России и Китая. В частности, речь идет о двух инцидентах. С начала 2016 года на МИД страны производились кибератаки, в результате которых злоумышленники получили доступ к более чем 150 ящикам электронной почты сотрудников ведомства. Вторая атака на министерство была совершена в конце 2016-го — тогда хакеры получили доступ к нескольким сотням электронных ящиков.

Оба инцидента связывают с российскими хакерами. Ответственность за одну из атак возлагают на кибершпионскую группировку Turla, якобы сформированную ФСБ. Другим виновником считается APT28/Sofacy, более известная как Fancy Bear, которая, предположительно, связана с российской военной разведкой.

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Как отмечается, Fancy Bear уделяет внимание сбору личной информации, которую затем использует в фишинговых операциях. Имеются в виду электронные письма, которые хакеры рассылают жертвам, притворяясь близкими людьми, друзьями или родственниками.

В отчете также говорится, что российская агрессия в адрес Чешской Республики является частью гибридной стратегии Москвы, нацеленной на противодействие ЕС и НАТО. Основными способами ведения гибридной войны называют пересмотр истории с просоветских позиций, информационную войну (пропаганду, дезинформацию), влияние на политику, экономику, культуру и сферу образования, а также военные операции, например военный конфликт на Украине.

Москва продолжает использовать агентов под прикрытием в рядах дипломатов, считают в BIS. «Таким образом российские дипломаты представляют наибольший риск гражданам Чехии, которые неумышленно могут вступить в контакт с иностранными спецслужбами. Дипломаты также являются инструментом давления на чешское МИД», — говорится в отчете.

Ранее 3 декабря сообщалось, что Чехию, у которой нет выхода к морю, призвали увеличить оборонные расходы, чтобы противостоять России в Арктике.

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