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Россия обвинила НАТО в агрессии

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Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представители НАТО не осознают степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики. Так она прокомментировала слова постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон о возможности сбивать российские ракеты. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

«Такое впечатление, что люди, делающие подобные заявления, не осознают степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики . Кто уполномочил эту даму делать подобные заявления? Американский народ? В курсе ли обыватели в США, что оплачиваемые из их кармана так называемые дипломаты ведут себя агрессивно и деструктивно? Очень просто ломать и крушить все подряд. Сложно чинить и восстанавливать. Американской дипломатии предстоит сделать немало для восстановления последствий свойственных ошибок», — сказала Захарова.

«Что касается существа вопроса, то наши военные эксперты дадут развернутый ответ», — добавила она.

Хатчисон ранее заявила, что США готовы уничтожить разрабатываемое российское оружие, которое нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

Договор не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году. Россия и США регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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Предыстория: США пригрозили уничтожить российские ракеты
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