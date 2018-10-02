США пригрозили уничтожить российские ракеты

США готовы уничтожить разрабатываемое российское оружие, которое нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Об этом сообщила во вторник, 2 октября, постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, передает Reuters.

Она заявила, что если Москва продолжит тайно создавать запрещенные договором системы крылатых ракет, то Вашингтон рассмотрит вариант нанесения удара еще до того, как оружие будет готово к применению. «В таком случае мы будем изучать возможность уничтожить ракету, которая может ударить по любой из наших стран», — сказала постпред.

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По ее словам, США «несколько лет пытаются донести до России, что знают, что она нарушает соглашение» и показывали доказательства. Американцы надеются, что союзники помогут им привлечь Москву к ответу, в то же время Вашингтон привержен дипломатическому решению вопроса, добавила Хатчисон.

Комментария с российской стороны на заявление американского постпреда при НАТО пока не поступало.

В августе президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 год. Он предполагает расходы на национальную оборону в размере 716 миллиардов долларов. Как и в предыдущих бюджетах, в нынешнем содержатся обвинения России в нарушении Договора РСМД.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году. Россия и США регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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