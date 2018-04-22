Британия продолжит тратить миллионы на защиту от российских самолетов

Министерство обороны Великобритании создаст новую систему управления Военно-воздушными силами (ВВС), которая сможет эффективнее выявлять приближение подозрительных самолетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра Гэвина Уильямсона.

«Известная как проект Guardian, новая система поддержит способности раннего обнаружения и быстрого реагирования на действия потенциально враждебных или подозрительных воздушных судов, которые могут нести угрозу суверенитету Британии, принадлежать террористам или силам, за которыми стоят государства», — говорится в заявлении.

Отмечается, что система будет стоить военному ведомству около 80 миллионов фунтов стерлингов (почти 112 миллионов долларов). Она заменит существующие системы оповещения в Великобритании и на Фолклендских островах. Ее необходимость в Минобороны объяснили «быстро меняющимися и постоянно усиливающимися глобальными угрозами».

В январе в Великобритании начали строить новый радар в Шотландии для защиты воздушного пространства страны и членов НАТО в случае военной агрессии со стороны России. «Влияние России выходит за пределы восточных границ Европы, и угроза для нас реальная и серьезная», — заявлял тогда Уильямсон. Проект обойдется в 10 миллионов фунтов стерлингов (около 14 миллионов долларов).

Тогда же глава британского Генштаба Ник Картер заявил, что страна тратит на свою оборону меньше, чем Россия, поэтому Москва может начать гибридную войну против Соединенного Королевства.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!