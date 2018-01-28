Предупредивший о российской угрозе министр разгневал британскую разведку

Британская разведка пришла в ярость после заявлений министра обороны страны Гэвина Уильямсона о готовящейся агрессии со стороны России. Об этом рассказали газете The Sunday Times источники в военных кругах, передает РИА Новости.

Подобная реакция объясняется тем, что Уильямсон в своих заявлениях мог использовать засекреченную информацию, в том числе полученную от союзников Великобритании. В результате эти партнерские контакты оказались под угрозой.

Другой собеседник издания подчеркнул, что озвученные министром прогнозы и данные являются дилетантскими, а военная разведка не желает спекуляций и паники. «Никто никогда не заходил так далеко в количественных оценках потенциального риска смерти людей в случае разрушительной атаки на британскую инфраструктуру со стороны России или любой другой враждебно настроенной страны», — подчеркнул он.

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26 января Гэвин Уильямсон заявил, что Москва изучает потенциально уязвимые места в защите объектов инфраструктуры и энергетики Великобритании, включая пути энергоснабжения из континентальной Европы, с целью создания «паники и хаоса». Он подчеркнул, что атака России на объекты инфраструктуры приведет к «тысячам и тысячам» жертв.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков назвал заявления британского министра фобиями и заметил, что вся информация о расположении британских электростанций или трубопроводов настолько же секретна, как, к примеру, фотографии и расположение Вестминстерского аббатства или Биг-Бена.

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