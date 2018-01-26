В Великобритании нашли способ защитить страны НАТО от России

Начальник штаба Королевских военно-воздушных сил Великобритании Стивен Хиллиер высказал уверенность, что строящийся на Шетландских островах новый радиолокатор защитит Соединенное Королевство и НАТО от России. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании, опубликованном на сайте ведомства.

«Радарная система на базе «Сакса Ворд» является важной частью наших гарантий того, что Королевские ВВС могут в полной мере осуществлять защиту воздушного пространства Великобритании и наших союзников по НАТО перед лицом растущего давления со стороны России», — заявил Хиллиер.

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При этом, как пишет издание BaryTimes, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что «действия России не ограничиваются восточными границами Европы, угроза Великобритании является серьезной и реальной».

С помощью нового радиолокатора, стоимость сооружения которого составляет порядка 10 миллионов фунтов стерлингов (более 14 миллионов долларов), Великобритания, как указали в Минобороны, сможет лучше отслеживать движение самолетов в воздушном пространстве над Норвежским. Информация, полученная с помощью радара, будет передаваться в национальный центр быстрого реагирования, который занимается охраной воздушного пространства Великобритании и управляет полетами истребителей с авиабаз Лоссимут и Конингсби.

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