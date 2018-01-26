Российский Су-34 перехватили над Балтикой

Истребители F-16 ВВС Дании, базирующиеся на литовской авиабазе Шяуляй, поднялись для перехвата российского Су-34 в контролируемом НАТО воздушном пространстве в Балтийском регионе. Об этом в пятницу, 26 января, сообщается на сайте Командования объединенных ВВС альянса.

Накануне, 25 января, радиолокационные станции НАТО зафиксировали движение самолета, который не посылал сигнал транспондера, не выходил на связь с диспетчерами и не предоставлял план полета. Отмечается, что он следовал из континентальной части России в Калининград, его маршрут пролегал над международными водами вблизи воздушного пространства, которое контролирует НАТО.

Для идентификации самолета в воздух были подняты два датских F-16. После завершения миссии они вернулись на место базирования.

9 сентября сообщалось, что бельгийские истребители F-16 из состава миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии сопроводили в небе над международными водами Балтийского моря два российских истребителя Су-27.

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