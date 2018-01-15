Британцы подняли истребители на перехват российских самолетов

Британские истребители «Тайфун» подняли в воздух по тревоге с авиабазы Лоссимут в Шотландии для перехвата российских самолетов. Об этом в понедельник, 15 января, сообщил ТАСС источник в Минобороны Соединенного Королевства.

В пресс-службе ведомства агентству подтвердили, что «Тайфуны» на самом деле задействованы в операции, однако отказались официально подтверждать, самолеты какой страны приблизились к воздушному пространству Великобритании.

В Минобороны Соединенного Королевства пояснили, что не будут давать дополнительные комментарии до завершения операции.