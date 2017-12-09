Россию обвинили в ведении «прохладной войны»

Британский министр обороны Гэвин Уильямсон назвал отношения между Соединенным Королевством и Россией «прохладной войной». Его слова передает Daily Mail.

По словам чиновника, российский президент Владимир Путин «ведет войну» против Великобритании на нескольких уровнях. Уильямсон обвинил Россию в попытке навредить британским интересам. Он выразил обеспокоенность тем, что отношения между двумя странами находятся в худшем состоянии за всю историю.

Уильямсон также заявил о необходимости принять меры в отношении «русских интернет-троллей», которые пытаются подорвать британскую экономику.

В ноябре премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая с ежегодной речью по внешней политике, объявила о нежелании Лондона возвращаться к холодной войне с Россией.

Кроме того, глава британского правительства обвинила Россию в стремлении «сделать информацию оружием», во вмешательстве в выборы, а также в хакерских атаках на Министерство обороны Дании и парламент Германии.