Британия заявила о желании сдержать и наказать Россию

Великобритания не может построить нормальные отношения с Россией. Об этом заявил глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон, передает во вторник, 17 октября, Al Manar TV.

«Во многом Россия ведет себя так, как будто существует новая холодная война. Наша цель — помешать ухудшению отношений, сдерживать Россию, быть уверенными в том, что мы наказываем Россию за ее враждебную и разрушительную деятельность», —отметил он, отвечая на вопросы парламентариев.

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При этом дипломат добавил, что в Лондоне понимают необходимость поддерживать с Москвой диалог.

Джонсон также подтвердил недавние заявления британских властей о том, что у Лондона нет никаких прямых доказательств причастности Москвы к кибератакам на Британию.

Глава британского Форин офиса неоднократно заявлял, что из-за разногласий по Сирии и Украине двум странам сложно выстроить нормальные отношения.

В конце 2017 года Джонсон планирует посетить Москву с официальным визитом. Ранее он дважды переносил поездку в российскую столицу.