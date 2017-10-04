Джонсон предложил убрать трупы с ливийских пляжей и построить там второй Дубай

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон оказался в центре политического скандала, вызванного его же высказываниями о Ливии. Об этом сообщает The Independent.

Во время выступления в Манчестере, Джонсон заговорил о перспективах британских инвестиций в экономику североафриканской страны. «У них [предпринимателей из Великобритании] есть прекрасное видение того, как обустроить Сирт, помочь муниципалитету и превратить его во второй Дубай. Надо только расчистить место от трупов», — заявил глава британского МИД.

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Его слова вызвали резкую реакцию со стороны однопартийцев. В частности, бывшая министр здравоохранения Сара Уолластон заявила, что Джонсон подобными заявлениями опозорил консерваторов, и призвала отправить его в отставку. К этому требованию присоединились еще несколько видных партийных деятелей.

29 сентября сообщалось, что большинство тори считают Джонсона наиболее вероятным преемником премьер-министра Терезы Мэй на посту лидера правящей Консервативной партии.

В декабре 2016 года ливийский город Сирт, бои за который продолжались несколько месяцев, был полностью освобожден от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Сирт — родной город бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Начиная с 2011 года город постоянно оказывался в эпицентре боевых действий: сначала между сторонниками Каддафи и повстанцами, затем во время гражданской войны. Весной 2015 года был захвачен боевиками ИГ. В результате постоянных обстрелов в Сирте не осталось ни одного целого здания.