Минобороны России ответило на испуг британского министра из-за планов Москвы

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона о том, что Москва якобы разрабатывает план по уничтожению важнейшей инфраструктуры Соединенного Королевства. Его слова приводит РИА Новости в пятницу, 26 января.

«Гэвин Уильямсон в своей пламенной борьбе за денежные знаки военного бюджета, похоже, утратил понимание границ разумного. Фобии министра о фотографировании Россией электростанций или изучении маршрутов британских газопроводов достойна отражения в детских комиксах или сериале "Монти Пайтон: летающий цирк"», — сказал Конашенков.

По его словам, вся информация о расположении британских электростанций или трубопроводов настолько же «секретна», как, к примеру, фотографии и расположение Вестминстерского Аббатства или Биг Бена. Конашенков также отметил, что Уильямсон не первый министр обороны, пытающийся «заработать политические висты на окошмаривании британцев российской угрозой».

«Однако если такие глупости ему докладывает британский генеральный штаб, то думать надо не об увеличении оборонного бюджета, а о переаттестации британских штабистов с упором на медкомиссию», — заключил он.

Ранее в пятницу Уильямсон в интервью The Daily Telegraph заявил, что Россия изучает британскую систему поставки газа и электричества и ищет уязвимые места в инфраструктуре страны. По его словам, атака на объекты инфраструктуры приведет к «тысячам и тысячам» жертв.

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