Британия испугалась военного отставания от России

Великобритания отстает от России в плане расходов на оборону и военных возможностей. Об этом говорится в докладе главы Генерального штаба Великобритании Ника Картера, подготовленном для публичного выступления в Лондоне, передает в понедельник, 22 января, The Guardian.

«Наша способность упредить угрозы или ответить на них будет разрушена, если мы не будем идти в ногу с нашими противниками», — считает Картер.

По его мнению, Соединенное Королевство рискует остаться беззащитным перед лицом внешних угроз, в том числе в случае гибридной войны со стороны России и других потенциально враждебных государств. Страна также столкнется со сложностями в противостоянии кибератакам, направленным как на военную, так и на гражданскую сферы.

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«Скорость принятия решений, скорость развертывания и современные возможности необходимы (...) Мы не можем позволить себе сидеть сложа руки», — указал глава Генштаба.

Картер считает, что Россия создает все более агрессивные экспедиционные войска. По его словам, Москва уже сейчас может похвастаться возможностями, в том числе используемым в Сирии вооружением, с которыми Великобритании достаточно сложно бороться.

«Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, находятся не за тысячи километров, а на пороге Европы (...). Великобритания не защищена от этого», — подчеркнул он.

Глава Генштаба должен сделать свой доклад на фоне дебатов по поводу увеличения расходов на оборону. В британском Минобороны утверждают, что траты на военные цели сократились настолько, что перестали удовлетворять нуждам.

Ранее 22 января стало известно, что более трети парка американских штурмовиков A-10 Thunderbolt II непригодны для полета из-за износа крыльев. Самолет был создан в 1975 году и был предназначен для борьбы с наземной военной техникой, в том числе, как считают некоторые эксперты, для противодействия советским или российским танковым войскам в случае их вторжения в Европу.

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