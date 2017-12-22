Шойгу сравнил военные бюджеты России и стран НАТО

Министр обороны России Сергей Шойгу сравнил расходы России и стран НАТО на вооруженные силы, сообщает «Интерфакс».

По его словам, военный бюджет России сбалансирован и в 2018 году составит 46 миллиардов долларов, или 2,8 процента ВВП. «При этом в США он (военный бюджет — прим. «Ленты.ру») превысит 700 миллиардов долларов, в Великобритании составит порядка 60 миллиардов долларов, а во Франции и Германии — по 40 миллиардов долларов. Комментарии здесь излишни», — сказал Шойгу на итоговой коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина.

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Военные расходы в дальнейшем будут уменьшаться, отметил Путин и призвал военных опираться на интеллект, дисциплину и организованность. «В следующем году, наступающем, в процентном отношении к ВВП это будет два и восемь с небольшим, 2,85 процента, по-моему. Потом потихонечку еще даже будет снижаться», — сказал президент.

14 декабря глава государства сообщил, что в 2018 году военные расходы России составят 2,8 триллиона рублей. По его словам, это не скажется на социальной сфере. В ближайшие три года оборонные расходы российского бюджета предусмотрены в размере 6,8 триллиона рублей.

По оценке главы совета Центра стратегических разработок, бывшего министра финансов России Алексея Кудрина, за последние шесть лет оборонные расходы российского бюджета выросли с 2,5 до 3,1 процента ВВП.

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