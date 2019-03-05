Члена российской делегации отказались пускать в Чехию

В Чехию не пустили одного из членов российской делегации, которая прибыла в Прагу на заседание двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Deník N.

Отмечается, что делегация во главе с министром торговли и промышленности России Денисом Мантуровым прибыла в Прагу с визитом на несколько дней в понедельник, 4 марта. По соображениям безопасности чешские службы не спустили одного из ее членов.

По информации трех правительственных источников издания, его после проверки документов в аэропорту Праги отправили назад в Москву. Отмечается, что он был в списке нежелательных лиц.

В посольстве России в Чехии пообещали в ближайшее время предоставить информацию о произошедшем.

Заседание российско-чешской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству пройдет 6 марта.

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