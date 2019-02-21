Американскую жену боевика ИГ отказались пускать домой

Ходу Мутану, бывшую жену боевика «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), которая, по ее словам, является гражданкой США, не пустят в страну. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Associated Press.

По словам Помпео, Мутана не является гражданкой США и не имеет правовых оснований, действительного американского паспорта, а также права на получение паспорта или визы для того, чтобы попасть в страну. Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что девушку не пустят в страну по его поручению.

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Ранее 24-летняя Хода Мутана обратилась к американским властям с просьбой пустить ее домой. По словам девушки и ее адвоката, она является гражданкой США и раньше жила в Алабаме. По информации CNN, в 2014 году Мутана отправилась в Сирию, где впоследствии три раза была замужем за боевиками ИГ. На данный момент она и ее полуторагодовалый сын находятся в лагере беженцев на северо-востоке Сирии.

В 2016 году Саджа ад-Дулейми, бывшая жена лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади, заявила о желании переехать в Европу вместе с дочерью. По ее словам, она не знает, как ее бывший супруг возглавил одну из самых опасных в мире террористических группировок.

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