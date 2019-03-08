Президент Чехии возмутился отказом российскому дипломату во въезде

Отказ во въезде российскому дипломату на территорию Чехии является провокацией. Об этом заявил президент страны Милош Земан, передает Deník N.

По словам Земана, произошедшее является «глупой провокацией», так как российская делегация думала о возвращении домой. Он отметил, что это могло бы надолго испортить отношения двух стран.

«Есть люди, которые не умеют ничего другого, как делать глупые провокации», — возмутился чешский президент.

5 марта одного из членов российской делегации, которая прибыла в Прагу на заседание двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, не пустили в Чехию. Отмечалось, что дипломат был в списке «нежелательных лиц», и ему отказали во въезде «по соображениям безопасности».

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