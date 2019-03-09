В Чехии сравнили российскую угрозу с терроризмом

Министр иностранных дел Чехии Лубомир Метнар заявил, что Россия входит в тройку наибольших угроз для стран НАТО. Его слова приводит чешское издание Týden.

«Наибольшую угрозу [государствам-членам НАТО] представляет терроризм, в частности, опасность глобального расширения локальных террористических организаций. На втором месте находится опасность кибератак, а на третьем месте — Россия», — отметил он.

Однако порядок расположения угроз не так важен, подчеркнул глава МИД, поскольку их динамика может быстро меняться.

Глава ведомства уточнил, что Россия представляет опасность странам альянса из-за перевооружения армии, перебросок войск, а также проведения большого количества военных учений. Кроме того, российская угроза связана с «событиями, касающимися других стран бывшего социалистического блока».

По словам Метнара, детальный анализ опасностей в мире, над которым работает Минобороны, находится в стадии завершения.

Ранее в марте сообщалось, что США захотели усилить военное присутствие в Европе, чтобы противостоять растущей российской угрозе. В то же время большинство американцев оценили российскую угрозу как критическую. По их мнению, Москва представляет опасность Вашингтону в большей мере, чем Китай и КНДР.

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