Трамп позабыл жену на пороге Белого дома

Жена президента США Мелания Трамп попала в неловкую ситуацию во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники. Видео инцидента в Twitter опубликовал журнал Newsweek.

Мелания встречала гостей на пороге Белого дома с мужем Дональдом Трампом. Поприветствовав чету, первая леди США остановилась для общей фотографии, однако ее супруг вместе с чешским премьером сразу двинулись в резиденцию, оставив жен позади. Женщины пожали плечами и проследовали за мужьями.

Визит Бабиша продлится три дня. Он стал первым с 2011 года премьер-министром Чехии, приглашенным в Белый дом.

Трамп не первый раз ставит супругу в неловкое положение. В феврале 2018 года он едва не сбил ее с ног, ринувшись поприветствовать репортеров, которые их снимали. В январе 2017 года Трамп также позабыл о своей жене во время встречи с Бараком и Мишель Обамой.

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