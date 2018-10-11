Мелания Трамп сочла себя самым затравленным человеком в мире

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что является одним из самых затравленных в мире людей. Об этом она рассказала в интервью ABC News.

Во время беседы речь зашла о проекте Мелании под названием Be Best, направленном на борьбу с травлей в сети. «Могу сказать, что я человек, над которым в мире издеваются больше всего», — отметила супруга Дональда Трампа. «Один из них. Если вы действительно видите, что люди говорят обо мне», — уточнила она вслед за ремаркой журналиста.

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По ее словам, на проект Be Best ее сподвигли в том числе издевательства над ней самой. Супруга американского президента добавила, что детей необходимо научить вести себя в интернете. Они также должны знать, как противостоять издевательствам в сети.

Ранее первую леди США раскритиковали за костюм колонизатора, который она выбрала для поездки в Кению в рамках африканского турне.

В августе в сети в мем превратили фотографию Мелании Трамп, работающей в огороде у Белого дома. Интернет-пользователи обратили внимание на неестественную позу женщины и выбор дорогой одежды.

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