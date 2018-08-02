«Огородницу» Меланию Трамп поймали в странной позе и засмеяли

Фотографию супруги президента США Дональда Трампа Мелании, работающей в Kitchen Garden у Белого Дома, превратили в мем. На это обратил внимание Business Insider.

Пользователи заметили, что первая леди была одета в дорогую рубашку и новые кеды марки Converse, что, как посчитали пользователи Twitter, подчеркивало дистанцию между ней и простой работой. Микроблогеры поймали ее на неестественной позе, которая тут же стала поводом для шуток и фотожаб.

«Люблю бывать на открытом воздухе».

«Когда в твоем заявлении на трудовую визу говорится, что твой специальный навык — садоводство у богатых людей, но ты ненавидишь грязь», — охарактеризовала фотографию микроблогер с ником Г-жа Бетти Бауэрс.

Жену Трампа сравнили с бывшей первой леди Мишель Обамой, которая не чуралась работы на грядках.

«Причина, по которой никто не любит Меланию, — она явно все ненавидит».

Саркастичные пользователи поместили Меланию в ситуации, где бы ее поза смотрелась органично. К примеру, на танцпол к Майклу Джексону.

«Убеждена, что бариста видит меня такой, когда я кладу деньги в банку для чаевых», — шутит одна из пользовательниц Twitter.

В середине июля в сети бурно обсуждали реакцию супруги американского лидера на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Она, улыбаясь, пожала ему руку, резко переменившись в лице после рукопожатия.

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