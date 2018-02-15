В сети обнаружили новые доказательства разлада между Трампом и его женой

Пользователи сети обратили внимание, что первая леди США Мелания Трамп предпочла не упоминать своего мужа в постах, посвященных Дню всех влюбленных. Пост, опубликованный 14 февраля, содержал лишь рассказ о планах первой леди на грядущий день.

«С нетерпением жду чудесного дня в ChildrensInn и празднования дня Валентина с детьми в Национальном институте здоровья», — написала она в официальном аккаунте. Свой пост Трамп сопроводила хештегом #HappyValentinesDay.

День святого Валентина супруга американского президента провела с маленькими пациентами медицинского центра. В компании детей она раскрашивала открытки-валентинки и делала праздничное угощение.

Пользователям публикация в Twitter Мелании Трамп показалась еще одним доказательствам размолвки. Они пристально следят за развитием отношений пары.

К примеру, в сети стало вирусным видео, в котором Дональд Трамп с невниманием отнесся к жене и не соблюдал в ее отношении протокол. Лицо Мелании превратили в мем. Среди фанатов пары нередко звучит мнение, что порой Трамп подменяет свою жену двойником.

Защитники Мелании также не отстают: они уверены, что первая леди постоянно носит солнечные очки, чтобы не испепелить мужа ненавидящим взглядом.

Официальный представитель Мелании Трамп отрицала ссору между супругами.

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