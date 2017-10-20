Трампа заподозрили в подмене жены двойником

В сети обратили внимание на сюжет телеканала CNN, посвященный общению президента США Дональда Трампа и его жены Мелании с прессой около Белого дома. В Twitter предположили, что по неизвестной причине американский лидер заменил супругу на двойника.

Подозрение зрителей вызвали скрывающие лицо темные очки первой леди, странный формы нос и фраза Трампа, который подчеркнул, что с ним рядом с ним стоит именно Мелания. «Моя жена, Мелания, которая как раз оказалась здесь, тоже считает, что эта тема [Ирана и финансовых операций] очень важна», — заявил он журналистам, указав рукой на супругу.

Пользователи социальной сети принялись активно обсуждать теорию подмены первой леди, а также публиковать смешные сообщения и тематические картинки. «Моя жена Мелания, которая "случайно" оказалась прямо тут», — передразнил Трампа один из них.

«Это не Мелания. То, что они могут зайти так далеко, чтобы заставить нас поверить, что это она, взрывает мне мозг и заставляет поинтересоваться, что еще является ложью», — отметил другой.

Ранее в октябре поведение Мелании также возбудило фантазию пользователей сети. Они заподозрили неладное в том, что первая леди постоянно появляется на публике в темных солнцезащитных очках. В Twitter обратили внимание на то, что она делает это даже ночью.