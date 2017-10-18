Иванка Трамп рассказала о своей «панковской» молодости

В новой книге бывшей жены президента США Дональда Трампа Иваны приводится рассказ ее дочери Иванки о «панковской фазе», которую она пережила в 1990-е. Об этом сообщает издание The Cut.

Иванка Трамп пишет, что увлекалась группой Nirvana. «Мой гардероб состоял из рваных вельветовых джинсов и фланелевых рубашек. Однажды после школы я покрасила волосы в синий цвет, — вспоминает она. — Мама не была фанатом этого решения. Она один раз взглянула на меня и немедленно пошла в ближайшую аптеку, чтобы купить 10-долларовую коробку Nice’n’Easy (краска для волос — прим. «Ленты.ру»). Тем же вечером она заставила меня перекраситься обратно в блондинку. Причем цвет, который она выбрала, был на три оттенка светлее моего естественного».

Самоубийство лидера Nirvana Курта Кобейна шокировало дочь будущего президента, которой тогда было 13 лет. «Мама представления не имела, кем был Курт Кобейн, и сочувствовала мне только до определенной степени, — пишет Иванка. — После того, как я безутешно прорыдала 24 часа в своей комнате одна, — крупная мелодрама, — она вытащила меня оттуда, чтобы я спустилась пообедать».

35-летняя предпринимательница Иванка Трамп — одна из трех детей от брака Дональда Трампа с чехословацкой спортсменкой и фотомоделью Иваной Зельничковой-Трамп. Сейчас она занимает должность помощника президента США.

В июле сообщалось, что супруга президента США Дональда Трампа Мелания и его старшая дочь Иванка вошли в число самых красивых политиков, проживающих в Вашингтоне. Список составило издание The Hill.