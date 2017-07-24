Иванку Трамп раскритиковали за приписанную Эйнштейну цитату

Старшую дочь президента США — Иванку Трамп — высмеяли в сети за неправильную цитату Альберта Эйнштейна, которую она разместила в Twitter четыре года назад. Известно об этом твите стало только сейчас, сообщает The Independent.

«"Если факты противоречат теории", измени их. Альберт Эйнштейн», — написала она.

«То, что Эйнштейн никогда не говорил этих слов, лишь украшает этот твит», — прокомментировал один из пользователей.

Как отмечает издание, в сети часто появляются ложные цитаты. В частности, высказывание, размещенное Иванкой Трамп, нередко приписывают известному физику, однако на самом деле он этих слов не произносил.

Нынешний глава пресс-службы Белого дома Энтони Скарамуччи в 2012 году также ошибся в цитате. Он приписал Марку Твену знаменитое высказывание писателя Габриэля Гарсия Маркеса «Танцуй так, как будто на тебя никто не смотрит. Пой, как будто тебя никто не слышит. Люби так, как будто тебя никогда не предавали, и живи так, как будто земля — это рай».