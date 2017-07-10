Трамп объяснил присутствие дочери на закрытых переговорах в ходе саммита G20

Президент США Дональд Трамп объяснил присутствие своей дочери Иванки Трамп на закрытых переговорах на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге. Об этом глава государства написал в своем Twitter в понедельник, 10 июля.

«Когда я покинул зал заседания, чтобы провести короткую встречу с [представителями] Японии и других стран, я попросил Иванку занять [мое] место. Это нормально. Ангела М. [Меркель] согласна», — отметил он.

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Ранее в этот же день российский шерпа в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш заявила ТАСС, что Москва считает оправданным присутствие дочери Трампа на саммите, так как она реализовала свою идею о создании Фонда по женскому предпринимательству. Лукаш отметила, что «усиление роли женщин в экономике — один из приоритетов лично канцлера ФРГ Ангелы Меркель».

При этом она подчеркнула, что лидеры сами решают, кто будет участвовать вместе с ними в саммите.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель назвала допустимым присутствие дочери Трампа на одном из мероприятий саммита. «Иванка Трамп — член делегации США. Она работает в Белом доме и отвечает за ряд инициатив», — заявила канцлер, добавив, что подобные действия практикуются и в других делегациях.

При этом «Русская служба Би-би-си» отмечала, что подобный случай является беспрецедентным в истории саммита.

Иванка Трамп заменила отца 8 июля на встрече в рамках саммита G20 в Гамбурге, на которой обсуждались вопросы Африки, миграции и здравоохранения. Лукаш выложила фотографию, на которой видно, что за столом Иванка сидит между лидером КНР Си Цзиньпином и британским премьером Терезой Мэй.