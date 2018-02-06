«Самое неловкое видео» из жизни Трампа и его жены насмешило соцсети

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Пользователи Twitter обратили внимание на неловкость, произошедшую, когда президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией переходили дорогу у Белого дома. Глава государства едва не столкнулся с женой, следовавшей по левую руку от него.

Трамп заметил репортеров, остановился и сделал шаг в их направлении, уткнувшись в первую леди. Затем он оттеснил ее назад и поприветствовал журналистов.

Фрагмент опубликовал канал NBC. В комментариях к ролику пользователи отмечают, что жест Трампа был неуклюжим, а журналисты британской The Independent назвали видео «самым неловким» из всего арсенала неловких видео c президентской четой.

Поведение пары на публике регулярно вызывает насмешки в сети. Журналисты часто подмечают, что на официальных мероприятиях президент порой с пренебрежением относится к жене: не пропускает ее вперед, не уделяет должного внимания. Грустная Мелания Трамп, страдающая от равнодушия мужа, даже превратилась в мем.

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