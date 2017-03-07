Компьютер распознал в женатом Трампе почти стопроцентного холостяка

Программа, предсказывающая семейное положение человека, определила, что президент США Дональд Трамп c 86-процентной вероятностью является холостяком. К такому выводу система пришла, проанализировав его записи в Twitter, пишет The Independent.

Для определения статуса отношений программа учитывает длину твита, виды размещаемых изображений, а также геолокацию.

Алгоритм был разработан исследователями Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и Национального университета Сингапура. Они обучили компьютер анализировать данные из Twitter, Instagram и Foursquare.

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В качестве эксперимента специалисты проанализировали аккаунты Трампа и Барака Обамы в социальных медиа. Искусственный интеллект сразу вычислил, что Обама женат, но про Трампа сказать того же не смог.

Доцент кафедры компьютерных технологий в ИТМО Андрей Фильченков объяснил, что, скорее всего, компьютер идентифицировал Трампа как холостяка, поскольку его помощники часто обновляют записи на его странице, а также выкладывают твиты поздней ночью.

Трампа не раз упрекали в пренебрежительном отношении на публике в своей жене Мелании. Пользователи соцсети время от времени жалеют жену президента, периодически замечаемую с трагическим взглядом. На просторах сети грустная супруга Трампа стала мемом.