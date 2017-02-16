Журнал узнал о недовольстве Мелании Трамп жизнью в качестве первой леди США

Супруга президента Дональда Трампа Мелания чувствует себя несчастной в роли первой леди США. Об этом журналу Us Weekly рассказал близкий к семейству источник.

По его словам, жена главы государства «недовольна тем, как сложилась ее жизнь». Она вынуждена практически все время проводить в своей нью-йоркской квартире из-за излишнего внимания со стороны прессы. В частности, издание напоминает об иске Мелании Трамп к британской газете Daily Mail, в публикации которой утверждалось, что она в свое время работала в модельном агентстве, предоставлявшем также эскорт-услуги.

Материалы по теме Хейтеры для первой леди Мелания Трамп будет бороться с кибербуллингом

Дизайнер и стилист Филлип Блох (Phillip Bloch) в беседе с US Weekly заявил, что после избрания Трампа президентом Мелания «еще больше оказалась в тени». «Это не та жизнь, о которой она мечтала, это была мечта Дональда», — отметил он.

Инаугурация Трампа состоялась 20 января. Сразу после вступления в должность президента он перебрался в Белый дом, официальную резиденцию главы государства. Однако было решено, что его супруга останется в Нью-Йорке вместе с 10-летним сыном Бэрроном до тех пор, пока не закончится учебный год.

15 февраля Мелания Трамп впервые появилась в Белом доме после церемонии инаугурации. Как сообщает People, первая леди вместе с мужем встречалась с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его супругой Сарой.