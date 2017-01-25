Американцы заступились за «едва говорящую по-английски» Меланию Трамп

Интернет-пользователи осудили американскую телеведущую Челси Хэндлер, которая назвала первую леди США Меланию Трамп «едва говорящей по-английски» и заявила, что не стала бы брать у нее интервью из-за этого факта.

Подписчики 41-летней Хэндлер в соцсетях напомнили ей, что первая леди говорит на нескольких языках, в отличие от самой журналистки.

«Я не сторонник Трампа, но она говорит на пяти языках, что, я уверен, на четыре больше, чем знает Челси», — написал один из участников обсуждения.

Также многие пользователи, переехавшие в США из других стран, заявили, что в Америке не владеть английским в совершенстве — не зазорно. «Она не из этой страны, как и многие из нас. Так что ее английский хорош… Просто с акцентом», — отметил другой комментатор.

Хэндлер также припомнили активное участие в феминистском марше Women`s March, который состоялся после инаугурации Трампа в Вашингтоне и других городах Штатов. «Я пытаюсь понять — Челси за права женщин? И при этом высмеивает первую леди? Я думала, мы должны поддерживать друг друга», — написала одна из подписчиц журналистки.

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Наконец, телеведущей указали на ее собственную безграмотность, найдя ошибку в ее краткой биографии в Twitter-аккаунте.

Как пишет US Weekly, о том, что она не хотела бы брать интервью у миссис Трамп из-за плохого владения ею английским, Хэндлер рассказала в видеоинтервью Variety. «О чем с ней говорить?» — заявила журналистка.

Издание напоминает, что Челси не впервые высмеивает лингвистические навыки Мелании. В октябре 2016 года, когда Дональд Трамп анонсировал несколько выступлений своей жены, Хэндлер выразила надежду, что на всех спичах будет присутствовать переводчик.

После инаугурации Трампа его семья подверглась нападкам и высмеиваниям в сети. Так, пользователи критиковали поведение на мероприятии младшего сына президента, 10-летнего Бэррона, намекая, что мальчик психически нездоров. В то же время, фотографии с грустной первой леди превратили в гифки и мемы.