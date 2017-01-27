Мелания Трамп снялась для обложки мексиканского Vanity Fair

Первая леди США Мелания Трамп снялась для обложки мексиканской версии журнала Vanity Fair. Фотографию с ней опубликовали на странице издания в Twitter 26 января.

Номер с Трамп на обложке выйдет в феврале. В подписи к снимку в микроблоге сообщается, что выпуск будет посвящен прошлому первой леди США.

— Vanity Fair México (@VanityFairMX) 26 января 2017, 14:44

Ранее в январе стало известно, что кадры с грустной Меланией Трамп на инаугурации ее супруга облетели интернет и породили соответствующий мем, а также хештеги #SadMelania и #FreeMelania.

Дональд Трамп, победивший на прошедших в ноябре президентских выборах, женат в третий раз. Он вступил в брак с Меланией Кнавс, которая моложе его на 24 года, в 2005-м. У них есть общий сын Бэррон. Всего у президента США пятеро детей.