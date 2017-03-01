Репетирующий речь в лимузине Трамп «спел» рок-хит и рассмешил пользователей сети

В сети посмеялись над президентом США Дональдом Трампом, репетирующим свою речь на заднем сидении лимузина. Ролик был опубликован 28 февраля в Twitter-аккаунте журналиста телеканала NBC Брэдда Джаффи (Bradd Jaffy).

Видео стало вирусным и за один день набрало более 1,8 тысячи лайков и 1,3 тысячи ретвитов.

Пользователи сети принялись фантазировать, о чем на самом деле говорил глава Белого дома. «Величие, бла-бла-бла, высшая лига, бла-бла-бла, победа», — предположил один из них.

«Я достаточно хорош, я достаточно умен, и, черт побери, я нравлюсь людям», — придумал другой.

Некоторым показалось, что Трамп разучивает текст какой-либо песни. «Ничто не длится вечно, и мы с тобой знаем, что чувства могут перемениться. И тяжело держать свечу», — процитировал пользователь ditzkoff текст November Rain американской хард-рок-группы Guns N' Roses.

Среди подписчиков Джаффи нашлись и те, кто изумился, что политик умеет читать. «Он действительно читает, удивительно!», — восхитился юзер с ником JennDavyAtlanta.

В конце января блогеры с YouTube-канала Bad Lip Reading переозвучили видео с инаугурации Трампа с помощью техники чтения по губам. На видео, которое за день набрало более восьми миллионов просмотров, представили выдуманные диалоги президента США с его женой Меланией, Хиллари и Биллом Клинтон, Бараком и Мишель Обамой и другими политиками.