Раскованная поза советницы Трампа в Овальном кабинете возбудила соцсети

Микроблогеры Twitter удивились раскованности советницы президента США Келлиан Конуэй во время приема в Белом доме. Неожиданно она стала одной из главных героинь встречи Дональда Трампа с лидерами афроамериканской студенческой общины, пишет Mashable.

Конуэй в обуви забралась на диван в Овальном кабинете и поджала под себя раздвинутые ноги. Первоначально по фотографии, попавшей в официальные отчеты с мероприятия, не было понятно, чем было продиктовано поведение чиновницы. На снимках видно, что на диване женщина управлялась со своим смартфоном.

Непринужденная поза Конуэй вызвала насмешки в соцсетях. Советницу президента осыпали двусмысленными намеками и упрекнули в невоспитанности. «Поведение Конуэй, поставившей ноги прямо на мебель в Овальном кабинете, это свинство», — констатировала микроблогер под ником Кейт.

«У меня куча вопросов к этой фотографии, но главный из них: почему никто не скажет Келлиан Конуэй убрать куда подальше ноги с дивана?» — высказался пользователь Rex Huppke. Некоторые сочли действия Конвей «альтернативным этикетом».

Советницу Трампа превратили в героиню фотожаб. С их помощью пользователи попытались объяснить природу поведения чиновницы.

Предки поставили пластиковую мебель как раз для таких женщин, как Келлиан Конуэй.

Впрочем, некоторые припомнили, что Конуэй не единственная, кто ставил ноги на мебель в рабочем кабинете президента США. Правда, такое позволяли себе только главы государства, при этом клали ноги только на стол.

Как выяснилось, Конуэй расположилась на диване, чтобы выбрать удачный ракурс для общей фотографии участников встречи.