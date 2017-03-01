Советница Трампа объяснила раскованную позу на диване в Овальном кабинете

Келлиан Конуэй, советница президента США Дональда Трампа, объяснила журналистам, почему с ногами залезла на диван в Овальном кабинете во время встречи лидера страны с руководителями вузов для афроамериканцев. С Конуэй связался телеканал Fox Business.

По словам чиновницы, ее попросили сделать фотографию в переполненной комнате, в которой также находилась пресса — журналисты стояли позади. Удачный кадр получался только с дивана, на который она и забралась. «Я определенно не пыталась выказать неуважение, и я не хотела, чтобы мои ноги оказались на диване», — отметила Конуэй.

На вопрос ведущего, считает ли она себя жертвой нападок со стороны общественности, советница ответила отрицательно, добавив однако, что люди все же должны серьезно относиться к своим словам.

Ранее пользователи социальных сетей обвинили советницу Трампа в неуважительном отношении. Сеть наводнили фотожабы с Конуэй и двусмысленные шутки. В то же время ее коллега Омароса Манигол, присутствовавшая на мероприятии в Овальном кабинете, отметила, что жест советницы был довольно милым, пишет The Washington Post.

Защитники Конуэй напомнили, что, например, президенты Барак Обама и Джордж Буш-младший клали ноги в обуви на свой рабочий стол.