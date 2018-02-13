Появившаяся на Олимпиаде сестра Ким Чен Ына внушила ужас соцсетям

Младшая сестра лидера Северной Кореи Ким Йо Чжон, появившаяся на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, вызвала бурную и неоднозначную реакцию соцсетей. Некоторым понравилась ее элегантность и манера держаться на публике, однако большинство отметили холодность и надменность младшей сестры северокорейского вождя, что на фоне работы, которую она выполняет, внушает страх.

30-летняя Ким Ё Чжон руководит пропагандой и агитацией Трудовой партии Кореи. Она прибыла в Пхенчхан в составе олимпийской делегации.

«Ким Ё Чжон клевая».

Несмотря на доброжелательность, которую Ким проявляла к международным коллегам, пользователи не смогли поверить в то, что женщина, занимающая должность главного пропагандиста страны, была искренней.

«Чувствуется настрой Ким Ё Чжон».

В двуличии обвинили и американские СМИ, которые слишком радушно встретили сестру того, кого в США называют диктатором. В частности, острое недовольство вызвал канал CNN и газета The Washington Post, которая объявила, что «"Иванка Трамп Северной Кореи" очаровывает людей на южнокорейской Олимпиаде».

«Почему СМИ притворяются, что Ким Ё Чжон герой, а не злодей, живущий в роскоши, пока ее нация страдает? Кто-нибудь понимает, что она директор по пропаганде Северной Кореи? Конечно, она попытается очаровать нас. Но в сущности она Геббельс», — негодует Эрик Хоббс (Eric Hobbs‏).

— Deplorable Small People 🔥StableGenius (@joyreaper) 13 февраля 2018, 03:35

«О, серьезно CNN? Вы слишком глупы, чтобы разглядеть истинное лицо министра пропаганды Северной Кореи. Как легко обмануть вас. Либо у вас нет проницательности, либо вы сами заключили сделку с дьяволом!»

Некоторые отметили, что рвение, с которым о Ким писали крупнейшие мировые СМИ, демонстрирует, насколько она хороша в своем деле.

В ходе визита в Южную Корею Ким Ё Чжон пересеклась с вице-президентом США Майком Пенсом на церемонии открытия Олимпиады, пожала руку президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину и встретилась с высокопоставленными лицами государства-соседа.

На открытии Игра в Пхенчхане Северная и Южная Кореи прошлись под единым флагом.

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