Северную Корею заподозрили в трансляции шпионских шифров перед Олимпиадой

В эфире радио Северной Кореи снова прозвучали загадочные послания, напоминающие шпионские шифры. Как отмечает Daily Star Online, последнее из таких сообщений появилось непосредственно перед началом Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.

Сообщения представляют собой последовательности чисел, в которых якобы зашифрованы послания для агентов КНДР, работающих под прикрытием. Для их передачи используются так называемые номерные радиостанции — коротковолновые радиостанции, принадлежность которых к какой-либо стране или организации достоверно не установлена.

Так, сообщения, на которые обратило внимание издание, вышли в эфире радиостанции V15, предположительно, находящейся на территории КНДР и известной также как «Радио Пхеньян».

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Аналогичные послания были замечены в июле 2016 года. Тогда диктор анонсировала «обзор заданий по физике для студентов, которые отправились в геологическую экспедицию по стране», и «практические задания по математике для членов экспедиции из команды номер 27». После этого она зачитывала фразы вроде «Номер 35 на странице 459» или «Номер 55 на странице 913». В Сеуле акцию с передачей секретных шифров посчитали психологической атакой, с помощью которой Пхеньян якобы хотел запугать Южную Корею и заставить местные власти поверить в увеличение числа агентов КНДР.

Северная Корея использовала радио для передачи информации своим агентам в годы холодной войны. Позднее, с распространением интернета, от этого метода практически отказались. В частности, по данным портала NumbersStations.com, активность радиостанции V15 впервые была зафиксирована в 1980-х годах, однако в 2001-м она приостановила свою деятельность. Отмечается, что летом 2016 года станция возобновила работу.

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