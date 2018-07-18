В сети обратили внимание на лицо Мелании Трамп после рукопожатия с Путиным

mirror.co.uk

Пользователи сети обратили внимание на выражение лица супруги американского президента Дональда Трампа — Мелании — после встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки. Видеозапись опубликовал The Mirror.

На записи видно, как Мелания пожимает Путину руку, улыбаясь, а затем смотрит в камеру, и выражение ее лица резко меняется. Пользователи Twitter предположили, что причина такого резкого изменения — ужас. «Похоже, она посмотрела в глаза злу», — написал один из пользователей. «Из-за ее взгляда у меня озноб», — признался другой.

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Встреча Путина и Трампа прошла в Хельсинки 16 июля. Переговоры продлились в общей сложности почти четыре часа.

Выражение первой леди США приковывает внимание с самой инаугурации ее мужа. В январе 2017 года ее фотография с церемонии с грустным выражением лица стала мемом.

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