Тереза Мэй отвергла драгоценности Дональда Трампа

Британский премьер-министр Тереза Мэй не приняла преподнесенный ей президентом США Дональдом Трампом и его супругой Меланией подарок. Об этом сообщает Daily Mail.

Чета Трампов в ходе их летнего визита в Великобританию преподнесла главе британского правительства подарок — украшения и шкатулку для них. О том, какие именно драгоценности были подарены Мэй, не сообщается, но известно, что они стоили дороже 140 фунтов (около 180 долларов).

В Великобритании действует закон, по которому члены правительства Ее Величества имеют право принимать подарки не дороже этой суммы, а в случае если стоимость презента превышает 140 фунтов — отказываться от него либо доплачивать до полной цены. Тереза Мэй объявила, что, поскольку сумма доплаты была бы слишком высока для нее, она предпочла вернуть Трампу украшения. При этом в сентябре 2018 года Мэй приняла в подарок от ювелирного дизайнера Мирты Фрозини ее работы и доплатила за них, поскольку эти украшения тоже стоили более 140 фунтов.

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