Полиция занялась делом о критике платья «Мисс Вселенной»

YouTube-блогерша раскритиковала платье обладательницы титула «Мисс Вселенная-2018» и нарушила закон Таиланда, сообщает The Guardian.

Популярная ведущая Ванчалеом Джамнеанпол (Wanchaleom Jamneanphol) записала онлайн-трансляцию в Facebook, во время которой назвала платье победительницы конкурса «Мисс Вселенная-2018» уродливым. Автором наряда оказалась принцесса Таиланда Сириваннавари Нариратана (Sirivannavari Nariratana). Джамнеанпол обвинили в нарушении законов страны, запрещающих негативно высказываться в сторону правителей.

Фото: Miss Universe

Опубликованный в сети пост тут же стал вирусным. В нем девушка раскритиковала дизайн бледно-голубого платья «Мисс Вселенной». Местный миллионер и политик Китянут Чайесбурана (Kitjanut Chaiyosburana) выдвинул обвинения против Джамнеанпол. «Я не могу понять, как может известный человек высказывать негативное мнение, порочащее репутацию страны», — прокомментировал он, назвав действия девушки безответственными.

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Блогер удалила пост и извинилась в очередной видеотрансляции. Она призналась, что «не хотела обидеть или унизить правительство».

На данный момент полиция Таиланда ведет расследование.

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