Хваставшийся в Instagram дорогой одеждой батюшка опозорил свой приход

Представители Тверской епархии сочли поведение хваставшегося одеждой люксовых брендов протоиерея Вячеслава Баскакова недостойным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Тверской и Кашинской епархии иерея Максима Мищенко.
«С точки зрения канонических или правовых норм ведение аккаунтов в социальных сетях не является нарушением. То есть ни церковных, ни светских законов он не нарушал. Но тут можно говорить о том, что он в некотором смысле опозорил епархию, свой приход», — сказал Мищенко.
Иерей добавил, что по этому «экстраординарному» поводу будет созвана дисциплинарная комиссия, которая может временно отстранить Баскакова от священнослужения. Он также отметил, что батюшка уже подготовил объяснительную записку.
Ранее в декабре стало известно, что заведующий Тверской епархиальной научной библиотекой, председатель комитета имени Победоносцева Баскаков выкладывал в Instagram фотографии туфель и сумок Gucci, чемоданов Louis Vuitton и другой дорогой одежды.