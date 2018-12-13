Хваставшийся в Instagram дорогой одеждой батюшка опозорил свой приход

Представители Тверской епархии сочли поведение хваставшегося одеждой люксовых брендов протоиерея Вячеслава Баскакова недостойным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Тверской и Кашинской епархии иерея Максима Мищенко.

«С точки зрения канонических или правовых норм ведение аккаунтов в социальных сетях не является нарушением. То есть ни церковных, ни светских законов он не нарушал. Но тут можно говорить о том, что он в некотором смысле опозорил епархию, свой приход», — сказал Мищенко.

Материалы по теме Папа разврата Инцест и отравления в роскошном замке. Как жил Папа Александр VI Борджиа

Иерей добавил, что по этому «экстраординарному» поводу будет созвана дисциплинарная комиссия, которая может временно отстранить Баскакова от священнослужения. Он также отметил, что батюшка уже подготовил объяснительную записку.

Ранее в декабре стало известно, что заведующий Тверской епархиальной научной библиотекой, председатель комитета имени Победоносцева Баскаков выкладывал в Instagram фотографии туфель и сумок Gucci, чемоданов Louis Vuitton и другой дорогой одежды.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!