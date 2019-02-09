В Чехии порассуждали о размещении у себя американских ракет

НАТО может вернуться к планам разместить американские ракеты в Чехии. Об этом заявил министр обороны республики Лубомир Метнар в интервью печатному изданию Pravo, которое цитирует ТАСС.
По его мнению, рассмотрение этого вопроса начнется через полгода, когда будет приниматься окончательное решение по разрыву Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией.
«Возможно, что после его истечения произойдет ухудшение ситуации [в сфере безопасности]. Не исключаю, что в НАТО могут начаться дебаты», — отметил министр и добавил, что пока «расклад сил не изменился». Метнар также выразил сожаление по поводу того, что договор находится под угрозой.
2 февраля США приостановили участие в ДРСМД, обвинив Россию в его систематическом нарушении. Указывалось, что процесс выхода из договора завершится через шесть месяцев, если Россия не вернется к исполнению договоренностей. В Москве ответили зеркально и в очередной раз подчеркнули, что эти обвинения не имеют основания.
1 февраля член международного комитета Совфеда Олег Морозов заявил, что в случае, если Вашингтон все же доведет свою линию до разрыва соглашения, российской стороне придется отвечать как на поле европейской дипломатии, так и на поле вооружений, что делает Европу мишенью.
4 января генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс отреагирует в случае, если Россия не вернется к исполнению ДРСМД. Он уклонился от ответа на вопрос о возможности размещения американских ракет в Европе, но указал, что там уже находятся российские SSC-8, способные нести ядерный заряд и нарушающие соглашение.