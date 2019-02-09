В Чехии порассуждали о размещении у себя американских ракет

НАТО может вернуться к планам разместить американские ракеты в Чехии. Об этом заявил министр обороны республики Лубомир Метнар в интервью печатному изданию Pravo, которое цитирует ТАСС.

По его мнению, рассмотрение этого вопроса начнется через полгода, когда будет приниматься окончательное решение по разрыву Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией.

«Возможно, что после его истечения произойдет ухудшение ситуации [в сфере безопасности]. Не исключаю, что в НАТО могут начаться дебаты», — отметил министр и добавил, что пока «расклад сил не изменился». Метнар также выразил сожаление по поводу того, что договор находится под угрозой.

Материалы по теме США выходят из ракетного договора Мир ждет новая гонка вооружений. Россия к ней готова

2 февраля США приостановили участие в ДРСМД, обвинив Россию в его систематическом нарушении. Указывалось, что процесс выхода из договора завершится через шесть месяцев, если Россия не вернется к исполнению договоренностей. В Москве ответили зеркально и в очередной раз подчеркнули, что эти обвинения не имеют основания.

1 февраля член международного комитета Совфеда Олег Морозов заявил, что в случае, если Вашингтон все же доведет свою линию до разрыва соглашения, российской стороне придется отвечать как на поле европейской дипломатии, так и на поле вооружений, что делает Европу мишенью.

4 января генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс отреагирует в случае, если Россия не вернется к исполнению ДРСМД. Он уклонился от ответа на вопрос о возможности размещения американских ракет в Европе, но указал, что там уже находятся российские SSC-8, способные нести ядерный заряд и нарушающие соглашение.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!