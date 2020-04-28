Хакеры бросили все силы на обман пользователей интернета с помощью коронавируса

Количество кибератак, связанных с тематикой коронавируса, выросло на 30 тысяч процентов с начала 2020 года. Об этом сообщается на сайте компании Zscaler, специализирующейся на облачной безопасности.

По словам специалистов, в январе они зафиксировали 1200 кибератак на пользователей интернета, а в марте — уже 380 тысяч. Для обмана преступники активно регистрируют домены, связанные с новым вирусом — названия часто содержат слова «маски», «тесты», «Ухань» (город, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса, — прим. «Ленты.ру») и другие. Подобных доменов в Zscaler насчитали более 130 тысяч.

Хакеры бросили все силы на мошеннические действия с тематикой коронавируса и проводят атаки с помощью самых разных способов. Так, людей завлекают письмами на электронную почту с предложением о получении финансовой поддержки от государства или, наоборот, предложением сделать пожертвование для борьбы с коронавирусом.

Не менее популярной остается система кражи данных банковских карт. Злоумышленники из группировки Magecart атакуют сайты аптек и продуктовых магазинов с целью украсть деньги клиентов. Сотрудники Zscaler подчеркнули, что в связи с введением карантина люди стали чаще совершать покупки онлайн, но далеко не все сайты достаточно защищены от кибератак. В результате злоумышленникам удается встроить код, позволяющий заполучить данные карт клиентов на странице оплаты и после похитить эти средства.

Ранее сообщалось, что интернет-пользователи начали получать письма от мошенников, которые угрожают заразить их коронавирусом за просмотр порно. Мошенники требуют от жертвы выкуп за записи с веб-камеры или с экрана компьютера, а в случае отказа угрожают заразить инфекцией.

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