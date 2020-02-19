Хакеры использовали ажиотаж вокруг коронавируса для обмана россиян

Мошенники предлагают россиянам в сети купить тест, чтобы провериться, заразились ли они китайским коронавирусом COVID-19. О росте числа фейковых сайтов, использующих ажиотаж вокруг коронавируса, сообщает компания Check Point. Отчет компании есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, хакеры создали специальный сайт, на котором посетителям предлагается купить «лучший и самый быстрый тест для обнаружения коронавируса по фантастической цене». Указано, что стоимость вымышленного устройства составляет 19 тысяч рублей.

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В Check Point подчеркнули, что заметили рост числа подобных обманных сайтов, использующих в своих именах коронавирус. Эксперты предупреждают, что ресурсы будут активно фигурировать в фишинговых рассылках с предложениями оплатить прививку якобы от коронавируса или пройти самый точный тест на определение заболевания.

Ранее сообщалось, что в Китае появилось мобильное приложение, позволяющее людям проверить, не рискуют ли они заразиться коронавирусом. Через программу пользователь может узнать, находился ли он в тесном контакте с зараженными.

По данным на 19 февраля, от коронавируса скончались 2004 человека. Число зараженных возросло до 74,1 тысячи, выздоровели более 14,3 тысячи человек. В России было двое инфицированных граждан КНР, они прошли лечение и в настоящее время выписаны из больниц.

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