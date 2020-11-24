Названы города России с самым дешевым жильем в аренду на Новый год

Городами России с самыми дешевыми квартирами в аренду на Новый год стали Челябинск, Омск и Воронеж — в среднем 4,53 тысячи рублей в сутки. Об этом говорится в материале сервиса ЦИАН, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Также доступное жилье можно снять в Волгограде (4,53 тысячи рублей) и Уфе (4,59 тысячи рублей). Для Москвы и Санкт-Петербурга данные показатели равняются 8,2 тысячи и 6,24 тысячи рублей соответственно. В целом в крупнейших городах аренда квартиры на Новый год обойдется в среднем в 5,04 тысячи рублей — на 4,6 процента дешевле, чем год назад.

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Городами Золотого кольца с дешевыми съемными квартирами специалисты называют Ростов (3,35 тысячи рублей), Владимир (4,11 тысячи) и Иваново (4,28 тысячи рублей). Самыми дорогими признали Суздаль (5,18 тысячи), Сергиев Посад (5,15 тысячи) и Кострому (4,41 тысячи рублей). В среднем аренда жилья в городах туристического маршрута обойдется в 4,39 тысячи (плюс 4,5 процента за год).

Если брать недвижимость на море, то проживание в 2020-м в самых популярных городах стоит в среднем на 24 процента дороже, чем в 2019-м. Аренда квартиры обойдется в среднем в 8,8 тысячи против 7,1 тысячи рублей в прошлом году. Рекордсменом по ценам стал город Сочи — 10,11 тысячи рублей. Самым доступным оказался Севастополь — 6,81 тысячи рублей.

По подсчетам экспертов, посуточная аренда в новогоднюю ночь (с 31 декабря по 2 января) обойдется дороже более чем в 2,5 раза — в среднем собственники увеличивают базовую ставку в 2,62 раза. При этом количество рантье, сдающих квартиры только на Новый год, сопоставимо с числом тех, кто категорически отказывается от сдачи недвижимости в этот праздник.

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