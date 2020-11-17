Под Москвой нашли дешевые дома для празднования Нового года

Стоимость аренды коттеджей для празднования Нового года в Московской области начинается от 15-20 тысяч рублей в сутки, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Одно из самых дешевых предложений эксперты нашли в Солнечногорском районе (Ленинградское направление), в 55 километрах от МКАД. Деревянный дом сдается за 20 тысяч рублей в сутки. За двое суток, с 31 декабря по 2 января, берут 30 тысяч, возможен торг. В двухэтажном доме пять комнат, все удобства внутри, баня во дворе.

В Серпуховском районе Подмосковья (Симферопольское направление) дуплекс (половина дома со своим входом) предлагается за 25 тысяч рублей в сутки. За три ночи в новогодние праздники возьмут 70 тысяч, за четыре — 93 тысячи. Баня включена в стоимость. Также есть мангальная зона, парковка, спутниковое ТВ и интернет. При бронировании взимается предоплата в размере 50 процентов.

В Ногинском районе, в 24 километрах от МКАД, сдается коттедж общей площадью 600 метров, отделанный в современном стиле. Стоимость аренды — 150 тысяч рублей за двое суток. При этом компания может быть большая, до 15 человек. Дети до 8 лет приглашаются бесплатно. Есть небольшой бассейн, баня, сауна, бильярд, мангал.

В популярных местах отдыха аренда может обойтись дороже, отмечают аналитики. Так, на Истринском водохранилище, в 50 километрах по Новорижскому шоссе, за двое суток на Новый год возьмут уже 200 тысяч рублей.

«В целом спрос на аренду домов на новогодние праздники увеличился на 31 процент от показателей прошлого года, — утверждают в «Мире квартир». — Предложение выросло на 18 процентов: пандемия активизировала собственников загородной недвижимости, которые стали переоборудовать свои дома под сдачу еще весной, когда к ней возник повышенный интерес, и сейчас снимают сливки. Цены же выросли на 30-40 процентов».

Ранее в ноябре москвичей предупредили о двукратном росте ставок аренды загородного жилья. По мнению риелторов, его можно ожидать после официального запрета на проведение массовых мероприятий до 15 января 2021 года, введенного московскими властями.

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