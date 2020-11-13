Москвичей предупредили о двукратном росте ставок аренды загородного жилья

Стоимость аренды загородных домов в Подмосковье на Новый год может вырасти, как минимум, в два раза. Объекты, которые обычно сдаются посуточно за 15-20 тысяч рублей, на период с 31 декабря по 3 января предлагаются за 50-100 тысяч рублей в сутки, говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По мнению экспертов, двукратного роста ставок аренды загородного жилья можно ожидать после официального запрета на проведение массовых мероприятий до 15 января 2021 года, введенного московскими властями. Прогнозируется рост спроса на все «домашние» варианты празднования Нового года, «потому что других возможностей для развлечений в этом году у населения не будет», предупреждают риелторы.

Материалы по теме «Пастернак вел себя неадекватно» Как жилось в элитном поселке, который Сталин построил для писателей Красиво жить Зажиточных россиян становится все больше. На обычные дома и квартиры они уже не согласны

«На данный момент предложений аренды загородных коттеджей именно для Нового года от частных лиц очень мало, — добавляют они. — Но по опыту предыдущих лет и, исходя из новостей, можно предположить, что арендодатели уже в ближайшее время активизируются. Разница между обычной посуточной ставкой и ставкой на праздники может достигать внушительных значений».

Риелторы также указывают, что сдача домов посуточно — особый бизнес, собственник должен предусматривать риски существенных повреждений его имущества, поэтому в ставку аренды всегда закладывается определенный финансовый запас.

Ранее, в августе, сообщалось, что в Подмосковье резко сократилось число объектов загородной недвижимости, выставленных на продажу по цене от 30 миллионов рублей. Многие владельцы передумали продавать свои дома из-за пандемии.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться